Автомобили Ситидрайва оснастят детскими бустерами от СберKids

В совместный проект Ситидрайва и СберKids включены 1000 автомобилей.

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв объявил о запуске социального проекта, направленного на повышение безопасности поездок с детьми. Партнёром инициативы выступает СберKids, мобильное приложение, которое помогает детям от 6 до 13 лет научиться управлять финансами.

В рамках проекта Ситидрайв получит от партнёра 1000 детских бустеров. Кресла-сидушки без спинки для маленьких пассажиров весом от 15 кг появятся в автомобилях компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Машины с бустерами от СберKids можно будет найти в приложении сервиса по фильтру «Бустеры». Среди автомобилей с установленными детскими креслами-сидушками есть такие модели, как Exeed LX, Geely Coolray и BelGee.

«У нас много пользователей с детьми, и мы хотим сделать поездки с ними безопаснее и удобнее. Наш новый проект направлен на обеспечение дополнительного спокойствия родителям и радости юным пассажирам. Это самое масштабное обновление парка детских автомобильных бустеров за последние два года. Мы надеемся, что семьям станет ещё удобнее и проще выбирать каршеринг для своих поездок», — прокомментировал генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Кроме того, в рамках партнёрства компания забрендирует 520 автомобилей специальной оклейкой с любимыми дизайнами детской СберКарты. В салоне каждого автомобиля на подголовнике переднего сидения установят брендированные чехлы с популярной игрой «Найди пять отличий».

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

