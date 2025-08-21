АвтоВАЗ озвучил сумму вложений в обновление производства

Тольяттинский автогигант готовится к выпуску кроссовера Lada Azimut.

Российский концерн АвтоВАЗ вложил свыше 300 млн рублей в ремонт и модернизацию оборудования во время трехнедельного корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Модернизация и обслуживание производственных линий была проведена как на головном заводе, так и на дочерних предприятиях в Тольятти и Ижевске. Часть работ была направлена на расширение мощностей заводов под выпуск новых моделей. Так, например, в цехе сварки Lada Iskra впервые установили робототехнический комплекс изготовления пола кузова. А в цехах покраски роботов нанесения лака заменили на более современные и технологичные модели.

Специально под производство будущего флагмана, кроссовера Lada Azimut, на сварочной линии на заводе в Тольятти установили 23 новых робота. Линия сборки была адаптирована под установку панорамной крыши и колёс с пятиболтовым креплением.

Обновлено и производство актуальных моделей Lada. В цехе сварки Granta введена автоматизация загрузки боковин кузова, а на линии выпуска Vesta осуществлен монтаж робототехнического комплекса сварки пола кузова. В моторостроительном подразделении проведены работы по подготовке к выпуску нового 1,8-литрового мотора для внедорожников Niva.

«В общей сложности было выполнено 10 813 работ на сумму более 347 млн рублей», — рассказали на АвтоВАЗе.

Стоит отметить, что сумма далеко не рекордная. Год назад на модернизации предприятий во время летних каникул АвтоВАЗ потратил около 600 млн рублей.

