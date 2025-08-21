Рассекречена третья модель новой российской марки Tenet: что известно о будущем флагмане?

Полноприводный Chery Tiggo 9 выйдет на российский рынок под новым названием.

© Chery

Новый российский автобренд Tenet готовит к запуску в производство свой третий кроссовер после T7 и T8, которые уже встали на конвейер завода в Калуге и осенью должны поступить в продажу. Эта модель займёт место флагмана в линейке, сообщает инсайдерский портал «Китайские автомобили».

Кроссовер с кодовым названием 43T будет базироваться на знакомом российским автолюбителям «китайце» Chery Tiggo 9. Машина получит 2,0-литровую «турбочетвёрку» мощностью 245 л.с. в связке с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Tiggo 9 с этим агрегатом разгоняется до «сотни» за 8 секунд и развивает максимальную скорость 220 км/ч.

Габариты автомобиля составят 4810 х 1925 х 1741 мм при колёсной базе 2800 мм. Салон — трёхрядный с компоновкой 2+3+2.

Пока неизвестно, как именно будет называться флагманский кроссовер. Среди вариантов — T9, T9 Pro и T9 Pro Max.

«С наибольшей вероятностью модель получит имя Tenet T9 по аналогии с ранее представленными Tenet T7 и T8», — сообщает источник.

В продаже новый кроссовер Tenet появится до конца 2025 года. Сведений по стоимости пока нет. Chery Tiggo 9 стоит от 4 750 000 рублей.

