Машины Mercedes-Benz с моторами BMW? Это не шутка, немецкие автогиганты ведут переговоры

Первый в истории автомобиль Mercedes с двигателем BMW может появиться уже через два года.

Два вечных соперника из немецкого автопрома Mercedes-Benz и BMW могут заключить историческую сделку. В некоторых аспектах автобизнеса они сотрудничали и раньше, но чтобы обмениваться моторами – такого не было никогда в истории.

По информации Manager-Magazine, Mercedes не против покупать у «баварцев» 2,0-литровые «турбочетвёрки». Зачем? «Трёхлучевой звезде» не хватает собственных двигателей для гибридных установок, несмотря на наличие моторостроительных заводов в Штутгарте, Пекине, Яворе (Польша).

Компания из Штутгарта некоторое время вела диалог с китайской Geely по поводу моторов, но из-за европейских пошлин и политических разногласий сделка сорвалась. Пришлось искать партнёров в европейском регионе, и выбор остановился на BMW. У баварской марки есть моторостроительный завод в австрийском Граце, способный выпускать до 1 млн двигателей в год. При таком гигантском объёме BMW может легко обеспечить Mercedes-Benz моторами и произвести достаточно агрегатов для своих моделей — от 330i до Z4.

Если переговоры пройдут успешно, то первая в истории машина Mercedes-Benz с мотором BMW сойдёт с конвейера в 2027 году.

BMW на запрос СМИ не подтвердила факт переговоров с Mercedes-Benz. Но как отмечают эксперты, вряд ли баварский производитель откажется от такой привлекательной сделки, ведь на кону не только дополнительный доход для компании, но и статус. Поставка моторов прямым конкурентам будет говорить о многом.

Ранее Mercedes-Benz и BMW пытались сотрудничать в области разработки системы автономного вождения, но проект провалился и в 2020 году был закрыт. Ещё 10 лет назад два немецких автогиганта работали над совместным проектом в каршеринге – тоже без особого успеха. Сейчас они вместе развивают сеть зарядных станций в Китае и к концу следующего года планируют запустить в Поднебесной около семи тысяч электрозаправок.

