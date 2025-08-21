Стартовали продажи Tenet T7. Сколько стоит кроссовер новой российской марки

Новый российский автобренд дебютировал на рынке.

© Tenet

Первая партия кроссоверов Tenet T7 с завода в Калуге поставлена в дилерские центры нового бренда по всей России и с четверга, 21 августа, доступна для покупки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы марки, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Среднеразмерный двухрядный паркетник с габаритами 4553×1862×1696 мм и колёсной базой 2670 мм предлагается в двух комплектациях. Базовый вариант Active обойдётся покупателю в 2 680 000 рублей, расширенная версия Prime стоит 2 880 000 рублей.

© Tenet

В начальную комплектацию включены 18-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодные фары основного света, ходовые огни и задние фонари задние датчики парковки, камера заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, шесть музыкальных динамиков. Имеется также полный «зимний пакет» с обогревом ветрового стекла, руля, наружных зеркал, и.т.д. Предусмотрены в «базе» и ABS, ESC, круиз-контроль, а также четыре подушки безопасности.

Расширенная комплектация получила такие дополнения, как система кругового обзора 540°, панорамная крыша с люком и шторкой, беспроводная зарядка для смартфона, восемь музыкальных динамиков, функция бесконтактного открытия двери багажника, электропривод складывания зеркал, электрические регулировки для сидений водителя и переднего пассажира. Ещё можно отметить передние «противотуманки», а также наружную подсветку порогов и атмосферную многоцветную подсветку в салоне.

Оснащён кроссовер безальтернативным турбодвигателем 1,6 литра, выдающим 150 л.с. и работающим в связке 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод — только передний. Расход топлива в загородном режиме составляет всего 6,2 литров на 100 км. При этом с 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,7 секунды и развивает максимальную скорость 190 км/ч.

Выпуск автомобилей новой российской марки Tenet налажен на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге, который сейчас называется «АГР Холдинг». В скором времени также ожидается выход второго кроссовера – T8, а ближе к концу года в автосалонах должен появиться флагманский T9 с 2,0-литровым мотором и полным приводом.

