Bugatti прекращает продажи автомобилей до 2029 года

Все машины французской марки распроданы на четыре года вперёд.

Французский производитель мощных и лимитированных суперкаров Bugatti обеспечен работой на несколько лет вперёд. Очередь за автомобилями из Эльзаса выстроилась до 2029 года, и заказы на новые не принимаются, сообщает CarBuzz со ссылкой на представителя компании.

По словам директора Bugatti по дизайну Фрэнка Хейла, все производственные мощности фирмы загружены на следующие четыре года — так много заявок от покупателей получено на гиперкары Bolide и Tourbillon. Причём выпуск первой модели будет прекращён уже в 2026-м, а второй – в следующем году только начнётся.

«Мы построим 250 экземпляров Tourbillon и будем поставлять их клиентам до 2029 года», — поделился подробностями топ-менеджер, дав понять, что планов по выпуску новых моделей в следующие четыре года нет.

Справедливости ради надо отметить, что и ресурсы Bugatti весьма скромные по меркам других автопроизводителей с мировым именем. Единственный завод компании, расположенный в городе Мольсем на северо-востоке Франции, способен выпускать 70-80 автомобилей в год. С другой стороны, и спрос на мелкосерийный Bugatti Tourbillon оказался сверхвысоким, раз все 250 штук стоимостью $4,6 млн (393 млн рублей) каждая распроданы ещё до запуска в производство.

