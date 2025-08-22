«Удивительно, что Porsche не додумалась». Ford мечтает о внедорожном суперкаре

1000-сильный суперкар, способный ездить по песку и грязи? «Голубой овал» намерен произвести революцию в автоиндустрии.

Американский концерн Ford может построить первый в мире внедорожный суперкар. О планах по разработке «вездеходного» аналога 826-сильного Mustang GTD рассказал генеральный директор компании Джим Фарли.

«Никто и никогда ещё не строил суперкар, способный ездить по песку, камням и грязи. Удивительно, что Porsche до этого не додумалась. Lamborghini Huracan Sterrato? Ну, эта машина не проедет такую внедорожную гонку, как «Баха 500», — рассказал Фарли о смелой амбиции Ford в подкасте Bloomberg Hot Pursuit.

По словам топ-менеджера, скоростной внедорожник Ford мог бы получить гибридную силовую установку мощностью 1000 л.с. и адаптивную подвеску с автоматически меняющимися ходом, клиренсом и жесткостью амортизаторов. Причём Фарли дал понять, что машина будет построена с нуля, а не на базе, например, популярного в США брутального внедорожника Ford Bronco Raptor.

Если исходить из заявления гендиректора «Голубого овала», проект внедорожного суперкара ещё не утверждён и находится на стадии обсуждения. Поэтому пока далеко не факт, что дело зайдёт дальше громких заявлений, но идея, безусловно, любопытная.

