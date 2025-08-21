«Москвич» отреагировал на слухи о провале продаж новой модели «8»

Новый «Москвич 8» и, правда, продан в количестве одной штуки за 31 день в автосалонах?

Московский автозавод выступил с заявлением после сообщений в СМИ о практически нулевом спросе на новый «Москвич 8». Утверждалось, что за месяц с начала продаж кроссовер нашёл всего одного владельца.

«Продажи «Москвич 8» идут в соответствии с установленным планом. На данный момент реализовано 24 единицы», — сообщили в пресс-службе столичного предприятия.

Флагманский «Москвич 8» поступил в продажу 22 июля. Кроссовер предлагается в трёх комплектациях, с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 л.с., которая передаётся на передние колёса через 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Стоимость машины — от 2 980 000 рублей.

