Aurus расширяет модельный ряд: стали известны первые подробности

Семейство люксовых автомобилей пополнится рестайлинговым флагманом и удешевленным минивэном.

© НАМИ

Российский премиальный автобренд Aurus готовит обновление своей модельной линейки. О будущих новинках стало известно инсайдерскому телеграм-каналу «Автопоток».

В распоряжении источника оказалось несколько изображений с экспозиции Aurus на фестивале «ПроДвижение» на ВДНХ. Так, на одном фото запечатлён рестайлинговый Aurus Senat. Это гибридный седан, оснащённый атмосферным двигателем V8 и одним электромотором.

Рестайлинговая модель Senat отличается дизайном колёсных дисков и наличием лючка порта зарядки на левом переднем крыле – на актуальной модели разъём находится на заднем крыле. Кроме того, как уточнил паблик «ФотоОхота на автомобили», флагманский седан получит новый тяговый аккумулятор. Подробностей о батарее, правда, нет.

© ФотоОхота на автомобили

При этом сообщается, что Aurus, вероятно, откажется от выпуска супердорогого минивэна Arsenal в гражданском исполнении, запуск производства которого планировался на 2026 год. Вместо микроавтобуса стоимостью 50 млн рублей НАМИ выпустит аналогичную по классу модель с уменьшенной себестоимостью.

Полноразмерный макет нового минивэна на базе шасси Единой Модульной Платформы (ЕМП), созданного в НАМИ, тоже попал в фотообъективы на ВНДХ. Сэкономить разработчики планируют за счёт изготовления кузова по удешевленной технологии — с трубчатым несущим каркасом и широким применением композитов для видовых панелей.

© ФотоОхота на автомобили

Как выглядит актуальный модельный ряд Aurus?

Aurus Senat — флагманский седан класса люкс;

Aurus Senat Long — удлиненная версия седана Senat;

Aurus Senat Limousine — длиннобазный лимузин;

Aurus Komendant – люксовый внедорожник.

Стоимость новых автомобилей российской премиум-марки — от 50 685 000 рублей. Все модели включены в перечень Минпромторга РФ, для которых действует повышенный налог на роскошь. Точная сумма налога зависит от региона, в котором зарегистрирована машина.

Налог на роскошь за автомобиль в 2025 году: что это такое и кому придется заплатить втрое больше