Объявлена стоимость первого гибридного Tank 500 в России

В продажу полуэлектрический внедорожник поступит в начале осени.

Российское подразделение китайской компании Great Wall Motor раскрыло стоимость новой комплектации внедорожника Tank 500. Это будет уже пятая версия премиального рамника на отечественном рынке, но первая – с гибридным мотором.

Модификация под названием Hi-Charge появится в официальных дилерских центрах уже в сентябре. Стоить полуэлектрического Tank 500 составит от 7 299 000 рублей. В ценовой линейке гибрид займет место между Adventure и Premium, второй и третьей по старшинству комплектациями «пятисотого».

Гибридная силовая установка на Tank 500 состоит из бензинового 2,0-литрового двигателя и одного электромотора, суммарно выдающими 394 л.с. (750 Н·м крутящего момента). С нуля до 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 6,9 секунды. За переключение передач отвечает 9-ступенчатая гибридная трансмиссия, привод — полный. Подробно о технических характеристиках и оснащении в GWM рассказали в конце июля.

Сколько стоят бензиновые модификации Tank 500 в России?

Минимальная стоимость Tank 500 без учёта различных скидок и акций — 6 799 000 рублей за версию Urban. Самая дорогая комплектация Blacktrail обойдется в 8 249 000 рублей.

Urban — 6 799 000 рублей (2024-2025 годов выпуска)

Adventure — 7 049 000 рублей (2024 года выпуска) / 7 249 000 рублей (2025);

Premium — 7 649 000 рублей / 7 849 000 рублей;

Blacktrail — 8 249 000 рублей / 8 449 000 рублей.

По итогам семи первых месяцев 2025 года Tank занял девятое место среди китайских марок на российском рынке.

