Названы самые прибыльные автомобили в России

На этих легковых машинах автопроизводители и дилерские центры заработали больше всего в июле.

Выручка от продаж новых легковых автомобилей в июле в России составила 372 млрд рублей. Это максимальная сумма для отечественного авторынка с декабря 2024 года, сообщает «Автостат Инфо».

Лидером по объёму выручки стала российская марка Lada, машины которой были проданы на сумму 37,1 млрд рублей. На втором месте идёт Chery с оборотом 36,5 млрд рублей, то есть до АвтоВАЗа «китайцам» не хватило всего 6 млн рублей. На третьем месте находится Haval с заработком 35,5 млрд, следом расположились Geely и Changan с суммами 30,6 и 22,6 млрд рублей соответственно.

Стоит отметить также выручку Belgee. Белорусский бренд занял шестую строчку с 17,3 млрд рублей, обогнав, например, BMW, Mercedes-Benz и Toyota, автомобили которых поставляют в России по параллельному импорту.

Топ-10 самых прибыльных автомобилей в России в июле 2025 года

В модельном рейтинге самой доходной в июле оказалась Lada Granta. Бюджетник принёс АвтоВАЗу 14 млрд рублей. Это на 3 млн больше, чем Chery Tiggo Pro 7 Max на втором месте. Лидирующую тройку замыкает бестселлер рынка кроссоверов (в количественном выражении) Haval Jolion.

Lada Granta — 14 млрд рублей (38% от всех продаж бренда); Chery Tiggo Pro 7 Max — 13,7 млрд (37%); Haval Jolion — 13,5 млрд (38%); Geely Monjaro — 11,7 млрд (39%); Lada Vesta — 10,8 млрд (29%); Changan Uni-S — 10,6 млрд (47%); Belgee X50 — 10,5 млрд (62%); Jetour Dashing — 8,6 млрд (60%); Chery Tiggo 4 — 7,6 млрд (21%); Belgee X70 — 6,7 млрд (38%).

Суммарно в июле в России было продано 120 649 новых легковых автомобилей. То есть средняя стоимость легковушки без пробега во втором месяце июля составила 3 083 324 рублей.

