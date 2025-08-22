«Внимание, автолюбители!» Минздрав России обратился к водителям

Ведомство опровергло информацию, опубликованную в СМИ.

Новые правила медицинской проверки водителей и форма справки в России вступят в силу только с 1 марта 2027 года. Никаких изменений в ближайшее время не планируется, уточнили в Министерстве здравоохранения РФ.

Месяц назад в СМИ появилась информация о том, что медучреждения будут выдавать водителям и кандидатам в водители только электронные документы в виде QR-кода и номера справки, то есть бумажные носители уйдут в прошлое.

«Внимание, автолюбители! Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября внесено не будет», — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале Минздрава.

Под новым процессом медосвидетельствования с 1 марта 2027 года имеется в виду закон о направлении автомобилиста на внеочередную медицинскую проверку, если, например, в ходе плановой диспансеризации у него обнаружились проблемы со здоровьем. По итогам обследования водитель может быть отстранен от управления транспортным средством до прохождения курса лечения.

