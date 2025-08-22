В продаже в России появился самый быстрый и дорогой китайский автомобиль

Гиперкар набирает первую «сотню» за 2,3 секунды, разгоняется до 390 км/ч и умеет ездить по диагонали. Сколько стоит эта машина?

© Yangwang

1306-сильный гиперкар Yangwang U9 от китайского концерна BYD появился в продаже в России. Машина, привезённая из Поднебесной по альтернативным каналам поставок, появилась в списке продаж одного из столичных автосалонов, который уже не один год занимается покупкой и продажей престижных автомобилей.

Как говорится в описании экземпляра, после выпуска с завода в 2024 году автомобиль проехал всего 40 км, растаможен, имеет полный набор документов, проверен официальными источниками.

Предлагаемый Yangwang U9 с красным кузовом оснащён четырёхмоторной электрической установкой мощностью 1306 л.с. (1680 Н·м) и, согласно паспортным данным, разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды. Максимальная скорость гиперкара – это отдельная история.

Согласно заводским данным, U9 разгоняется до 309 км/ч. Однако фактическая максимальная скорость намного больше. В ноябре прошлого года на полигоне в немецком Папенбурге гиперкар разогнался до 391 км/ч и установил абсолютный рекорд максимальной скорости для китайских автомобилей.

© autohome.com.cn

В оснащении Yangwang U9 имеются карбон-керамическая тормозная система, карбон-пакет интерьера и экстерьера, камеры с обзором 360, система автоматической парковки, функция массажа и вентиляции сидений, активный круиз-контроль и премиальная аудиосистема Dynaudio Evidence Yangwang. Одно из самых интересных технических решений — интеллектуальная гидравлическая система управления демпфированием кузова DiSus-X. Это устройство позволяет машине в буквальном смысле ездить на трёх колесах, перепрыгивать препятствия и ходить «крабом».

Стоимость продаваемого гиперкара Yangwang U9 составляет внушительные 34 000 000 рублей. Это самая дорогая китайская машина на российском рынке. Предыдущий рекорд стоимости — 25 000 000 рублей — принадлежал суперкару GAC Aion Hyper SSR.

