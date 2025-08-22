Rolls-Royce Phantom стоимостью 54 млн рублей «столкнули» в бассейн

Необычный способ празднования 100-летия флагманской модели.

© Rolls-Royce

В 2025 году представительскому Rolls-Royce Phantom исполняется 100 лет. В честь векового юбилея английский бренд «искупал» дорогой автомобиль в бассейне. Зачем? Скажем так, не просто ради развлечения.

Компания воссоздала один из самых странных и в то же время ярких эпизодов в истории с участием Phantom. 23 августа 1967 года эксцентричный барабанщик Кит Мун из американской рок-группы The Who, празднуя свой 21-й день рождения в одном из отелей города Флинта, штат Мичиган, въехал в бассейн и утопил по крышу свой Rolls-Royce Phantom.

© соцсети

История стала неотъемлемой частью рок-фольклора, а в 2005 году её даже повторили в Top Gear. Ведущий Джереми Кларксон полностью утопил Rolls-Royce — правда, это был Silver Shadow 1976 года выпуска, а не Phantom.

Теперь эксцентричную выходку повторили и сами разработчики машины. Получилось, конечно, не столь экстремально: машину закрепили на специальной платформе, которую подняли на кране и аккуратно опустили в бассейн — по бампер. Так что автомобиль стоимостью $672 тысячи (54 млн рублей) пригоден к дальнейшей эксплуатации.

© Rolls-Royce

