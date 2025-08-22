«В 117 раз больше, чем 10 лет назад». Интересная статистика развития каршеринга в Москве

Как изменился каршеринг в столице России за 10 лет?

© Алексей Майшев/РИА Новости

В субботу, 23 августа, в Москве состоится празднование в честь 10-летия с запуска каршеринга. В преддверии масштабного фестиваля власти столицы рассказали о темпах развития сервиса с 2015 года, которые стали рекордными даже по мировым меркам.

Если на старте 10 лет назад число пользователей каршеринга в Москве составляло 30 тысяч, то теперь — 1,7 млн человек. Не менее впечатляюще выглядят и цифры по росту столичного автопарка — с 350 до 41 тысяч автомобилей.

«Это в 117 раз больше, чем 10 лет назад. Сегодня парк столичного каршеринга – самый крупный в мире», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также в 75 раз выросло число ежедневных поездок на каршеринге. В 2015-м москвичи и гости столицы выезжали на арендованных автомобилях в среднем 2 тысячи раз в день, сейчас они совершают 150 тысяч поездок.

Фестиваль «Каршерингу в Москве – 10 лет» пройдёт на территории Северного речного вокзала. Гостей мероприятия ждут различные активности и розыгрыш подарков. А крупнейшие операторы каршеринга, в том числе Ситидрайв, входящий в экосистему Сбера для автолюбителей, представят экспозицию из 20 автомобилей.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России