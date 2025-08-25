В России резко вырос импорт автомобилей из Южной Кореи. Список марок-лидеров

Ввоз новых и подержанных машин в Россию из Кореи увеличился в несколько раз с начала 2025 года.

© Laurent Sanson / Psnewz/Global Look Press

На сегодняшний день из Южной Кореи в Россию официально поставляются автомобили только одной марки — KGM, ранее известной как SsangYong. Флагман корейского автопрома Hyundai и его дочерний бренд KIA, например, возвращаться пока не собираются. Тем не менее поставки машин из государства в Восточной Азии в нашу страну стремительно растут.

Как рассказал в своём Телеграм-канале директор «Автостат» Сергей Целиков, за первые семь месяцев текущего года импорт авто из Южной Кореи вырос на 111% относительно января-июля 2024-го.

«За семь месяцев 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 58,7 тысяч легковых автомобилей», — сообщил эксперт авторынка.

Причём везут из Южной Кореи не только машины местных марок KGM, Hyundai, KIA. В числе брендов-лидеров присутствуют и премиальные «немцы» BMW, Mercedes-Benz, Audi, которых достаточно много на корейском рынке.

Топ-5 самых популярных марок подержанных автомобилей из Южной Кореи:

Ввоз «бэушек» из Южной Кореи вырос в сравнении с прошлым годом на 93% — до 51,2 тысячи штук.

KGM — 3705 единиц; BMW — 974; Hyundai — 666; KIA — 642; Mercedes-Benz — 571.

Топ-5 самых популярных марок новых автомобилей из Южной Кореи:

Импорт новых автомобилей увеличился в пять раз до 7,5 тысяч единиц.

KIA — 14267 единиц; BMW — 10160; Hyundai — 7630; Mercedes-Benz — 5551; Audi — 3183.

Среди причин роста импорта автомобилей в Россию из Кореи, как и в другой продукции, эксперты называют постепенное восстановление торгово-экономических отношений между двумя странами и цепочек поставок, несмотря на сохранение санкционных ограничений.

