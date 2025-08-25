«Приказ будет отменён». КамАЗ собирался перейти на трёхдневную рабочую неделю

Уже в октябре завод в Набережных Челнах может вернуться к пятидневке.

Крупнейший в России производитель грузовых автомобилей КамАЗ объявил об отмене плана по дальнейшему сокращению рабочей недели. Новый приказ, который мог вступить в силу уже в сентябре, отменён, рассказали на предприятии.

С 1 августа нынешнего года автозавод в Набережных Челнах работает в четырёхдневном режиме. На такие меры КамАЗ, как и Горьковский автозавод (ГАЗ), был вынужден пойти в связи с падением спроса на грузовую технику на 60% и затовариванием складов. Теперь выясняется, что фактически «на столе» у руководства лежал документ о переводе завода на трёхдневку.

«Меры, принимаемые руководством, позволяют КамАЗу, чувствовать себя увереннее других игроков рынка. Благодаря этому на финкомитете принято решение об отмене приказа о трёхдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября», — говорится в сообщении пресс-службы Камского автозавода.

Как отметили в КамАЗе, наблюдается постепенное улучшение ситуации на рынке. Есть вероятность, что в октябре загрузка завода вырастет и предприятие вернётся к пятидневной рабочей неделе.

