Россияне начали отказываться от китайских авто

Спрос на китайские машины в России пошёл на спад после резкого подъёма в предыдущие пару лет.

Российские автолюбители теряют интерес к машинам китайского производства. Такой вывод следует из данных, опубликованных аналитическим агентством «Автостат».

Если в июле 2024 года доля новых легковушек из Поднебесной на отечественном рынке составляла 61,3%, то теперь, по прошествии 12 месяцев, равна 55,3%. Заметно падение интереса и в срезе января-июля: в прошлом году «китайцы» заняли 57% всех продаж, а сейчас их доля составляет 50%.

Доля автопроизводителей разных стран на российском рынке в июле 2025 года

Несмотря на очевидный тренд на снижение потребительского спроса, автомобили из Поднебесной пока недосягаемы для машин отечественных марок и тем более других иномарок. На втором месте идут российские производители с долей 30,1%. На третью строчку за год поднялась Республика Беларусь со своим брендом Belgee — 3,7%.

Китай — 55,3% (-6%); Россия — 30,1% (-0,1%); Беларусь — 5,4% (+2,7%); Япония — 3,7% (+1,8%); Германия — 2,6% (+1,3%).

Сокращение доли китайских автомобилей на российском рынке эксперты объясняют общим «охлаждением» интереса покупателей. Те, кто хотел приобрести «китайца», уже это сделали, а остальные ждут возвращения в Россию корейских и европейских марок или пользуются схемами альтернативных поставок.

