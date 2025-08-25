АвтоВАЗ выпустит экономичную и экологичную версию Lada Iskra

Такая модификация имеется в линейках бестселлера Granta и флагмана Vesta.

Российский концерн АвтоВАЗ расширит список технических комплектаций седанов и универсалов нового семейства Lada Iskra. Об этом стало известно инсайдерскому порталу «Лада. Онлайн».

По сведениям источника, «Искра» получит биотопливную версию. 1,6-литровый двигатель под капотом сможет работать не только на бензине, но и на сжатом природном газе (метан). Метановая версия в три раза экономичнее обычной топливной, а также более экологичная. Кроме того, использование биотоплива позволяет продлить ресурс мотора.

«Официальных заявлений о планах выпускать Lada Iskra CNG не было, однако в конструкции модели предусмотрены необходимые для этой модификации индикаторы. Например, в комбинации приборов есть сигнализатор низкого уровня метана в газовом баллоне», — отметил источник.

На АвтоВАЗе отказались комментировать информацию о биотопливной Lada Iskra. Однако CNG-версия имеется в линейках всех массовых моделей Волжского завода — Vesta, Granta, Largus.

