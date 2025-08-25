Появились первые шпионские фото новой модели «Москвича»

Новый «Москвич» в камуфляже попал в объектив корреспондента «Рамблер/авто».

© Андрей Титов/РамблерАвто

Московский автомобильный завод «Москвич» готовится к выпуску новой модели. Тестовый прототип предполагаемой новинки в камуфляже на территории предприятия обнаружил корреспондент «Рамблер/авто».

Кроссовер в плотной маскировочной расцветке по очертаниям кузова и расположению передней световой оптики не похож ни на одну из четырёх актуальных моделей «Москвича», выпускаемых на базе JAC. Можно предположить, что это как раз новый М70, о планах по производству которого впервые стало известно на прошлой неделе.

«Москвич» М70, по сведениям инсайдеров, будет представлять собой перелицованный паркетник от китайско-британского бренда MG — HS. Между экземпляром на «шпионском» фото и MG HS действительно есть некоторые сходства: расположение «противотуманок» в максимально нижней точке, рисунок сетки переднего воздухозаборника.

С другой стороны, закамуфлированный «Москвич» крупнее в размерах, а на капоте и крыше установлены массивные элементы, которых нет на оригинальном автомобиле. И что не менее интересно – похожих машин в модельном ряду MG вообще нет.

«Рамблер Авто» обратился на автозавод «Москвич» за комментарием по поводу возможного сотрудничества с MG.

