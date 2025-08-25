На Lada Vesta NG больше не будет блокироваться руль. АвтоВАЗ устранил недочёт

В Тольятти доработали алгоритмы работы электронного модуля блокировки рулевого управления (ESCL).

Российский концерн АвтоВАЗ организовал сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta NG. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Цель сервисной акции — улучшение алгоритмов работы электронного модуля блокировки рулевого управления (ESCL). Сейчас, если перезапустить двигатель на Vesta NG сразу после остановки, что, к слову, вообще не рекомендуется делать на любой машине, то рулевое колесо может остаться заблокированным. Заводом рекомендуется выждать минимум пять секунд, прежде чем производить перезапуск мотора.

Причём рекомендация про пятисекундное ожидание даже указана в руководстве по эксплуатации Lada Vesta NG. То есть это не какая-то неожиданная неполадка, выявленная в ходе исследования или после жалоб автовладельцев.

В рамках сервисной кампании специалисты дилерских центров Lada обновят программное обеспечение электронного модуля. С новой версией ПО руль не будет блокироваться, если водитель всё-таки не выждал пять секунд. Все работы — бесплатно.

Lada Vesta NG (New Generation, что переводится как «новое поколение») – рестайлинговая версия флагманской модели АвтоВАЗа. Дебют автомобиля состоялся в 2022 году.

