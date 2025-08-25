Жителей Подмосковья предупредили о серьёзных пробках в первую неделю сентября

Опубликован перечень подмосковных трасс, на которых в первые дни осени существенно вырастет трафик.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Наступление осени — всегда непростой период для автомобилистов и пассажиров. С началом нового учебного года и завершением дачного сезона резко увеличивается дорожный трафик. Так, на дорогах Подмосковья будет примерно на 100 тысяч машин больше, чем в августе, предупреждает Минтранс.

Самыми загруженными днями на дорогах Московской области в первую неделю осени станут 1, 2 и 5 сентября. Общее число автомобилей превысит 3 млн в сутки.

«Час пик ожидается с 7:00 до 9:00, при этом наибольшее число транспорта обычно фиксируется в период с 6:00 до 10:00», — рассказали в ведомстве.

Согласно прогнозу Минтранса, в первую рабочую неделю сентября трафик увеличится на центральных улицах окружных центров, а также на Волоколамском, Ярославском, Ленинградском, Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение будет затруднено на Рублёво-Успенском, Варшавском, Калужском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком шоссе, а также на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Дорожные камеры в Подмосковье начали фиксировать использование телефона за рулём