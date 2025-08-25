Внедорожник Tank 500 в России получил новое цифровое оснащение: что интересного?

Флагманский Tank получил расширенный функционал мультимедийных и телематических сервисов.

© Great Wall Motors

Рамный внедорожник Tank 500 для российских покупателей обзавёлся дополнительным цифровым функционалом. Об этом объявила пресс-служба концерна китайского концерна Great Wall Motor, в который входит премиальный бренд.

Премиальный «вездеход» получил продвинутые мультимедийные функции, такие как голосовое управление и новый навигатор. Среди других новинок – функция обновления ПО через мобильную сеть или по сети Wi-Fi. Все эти функции доступны на Tank 500 текущего года выпуска и в дальнейшем также появится на других моделях дочерней марки GWM.

© Great Wall Motors

Что интересного в цифровом обновлении Tank 500?

Голосовой помощник: понимает более 800 команд и способен выполнять около 150 функций – от открытия окон до построения маршрута и управления климат-контролем.

Новые сервисы: мультимедийная система теперь оснащается Навигатором, Музыкой и Книгами от Яндекса без дополнительных устройств или настроек. Все сервисы синхронизируются через Яндекс ID, а Яндекс Навигатор может работать в офлайн-режиме.

Функция «обновления по воздуху»: позволяет удаленно, без посещения дилерского центра, обновить мультимедиа, голосовой ассистент, телематический блок и электронный модуль управления, а также загрузить новые приложения и обновить уже установленные.

Новая функция дистанционного управления: теперь со смартфона можно будет заранее включить климатическую систему в одном из предустановленных режимов — «Зима» или «Лето».

Tank 500 дебютировал на российском рынке в апреле 2025 года. Брутальный рамный внедорожник предлагается в нашей стране в четырёх комплектациях. Совсем скоро, в сентябре, в продаже появится гибридная модификация (PHEV) с 2,0-литровым турбодвигателем V6 и электромотором. Стоимость «пятисотого» от младшей до старшей комплектаций — от 6 799 000 до 8 249 000 рублей.

