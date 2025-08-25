Стартовал выпуск второй модели новой российской марки Tenet

Кроссовер с индексом T4 встал на конвейер завода в Калужской области.

© Tenet

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге, ныне именуемом «АГР Холдинг», началось производство семейного компактного кроссовера Tenet T4. Это уже вторая модель, вставшая на конвейер предприятия после запуска паркетника T7, рассказали в пресс-службе завода в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Выпуск, как и в случае с Tenet T7, осуществляется по полному циклу — со сваркой, сборкой и окраской кузовов. Автомобили создаются с учётом климатических особенностей в России: кузов проходит дополнительную обработку воском, а на днище наносится увеличенный слой антикоррозийных материалов.

Каких-либо подробностей о Tenet T4 на данный момент нет. Впервые об этой модели стало известно в начале июля, когда кроссовер «засветился» на шпионских фотографиях во время дорожных испытаний в Китае.

