Жара нервирует: что сильнее всего раздражает автовладельцев летом?

Вождение в жаркое время года далеко не всегда приносит удовольствие.

Каждый четвертый автовладелец в России испытывает дискомфорт в первые минуты поездки в летнее время года. Сильнее всего раздражают духота и перегретые на солнце сиденья. К такому выводу по итогам совместного исследования пришли Телеграм-канал «Китайские автомобили» и компания «Цезарь Сателлит».

Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто», участие в опросе приняли более 360 респондентов. По 27% страдают от жары в салоне и горячих кресел, ещё 19% не могут подобрать подходящий температурный режим. 9% автолюбителей раздражают случаи, когда, например, от панели отклеивается крепление для телефона и оставляет следы на сиденье.

Самые раздражающие факторы для автомобилистов в летнюю жару

Духота в салоне в первые минуты поездки — 27%;

Перегретые сиденья после стоянки автомобиля на солнце — 27%;

Трудности с выбором оптимальной температуры в салоне — 19%;

Возможный перегрев радиатора, проблемы с предметами, оставленными в салоне — 9%;

Риск перегрева двигателя в пробках — 8%;

Риски повреждений и краж из автомобиля на природных объектах, пляжах или обочинах — 7%;

Отсутствие возможности оставить питомцев в машине — 3%;

Лишь 1% опрошенных автовладельцев отметили, что в жаркое время года не испытывают какого-либо дискомфорта в машине.

