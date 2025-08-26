Популярный в России электрокар Zeekr 001 обзаведётся новыми функциями

Парковочный автопилот, разблокировка машины через смартфон и караоке.

© Zeekr

Китайская марка электромобилей и подзаряжаемых гибридов Zeekr анонсировала выпуск обновления мультимедийной системы и набора помощников водителю. Новое ПО получит как популярная в России флагманская «электричка» 001, так и модели 7X, Mix, 009, рассказал портал AutoHome.

Система автономного вождения получит такие инновационные решения, как запоминание парковочного места, информирование водителя о свободном месте на парковке, помощь при выезде. Ещё одна новинка — превентивная система экстренного торможения (PEBS), работающая при скорости меньше 30 км/ч.

Мультимедийка будет дополнена функцией караоке без микрофона и приложением для написания песен с помощью искусственного интеллекта.

Что касается других обновлений, то электромобили и гибриды Zeekr после обновления программного обеспечения обзаведутся улучшенной системой кругового обзора 360° и функцией разблокировки дверей с помощью смартфона

Несмотря на то, что Zeekr официально не представлен в России, седан 001 стал самым популярным электрокаром в нашей стране по итогам прошлого года. Батарейный автомобиль был продан в количестве 5028 штук.

Zeekr ведёт переговоры об официальных поставках машин в Россию