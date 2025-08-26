В российских регионах зафиксировали необоснованное повышение цен на бензин

Антимонопольная служба проводит расследование в отношении заправочных станций в нескольких регионах.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на завышение розничных цен на АЗС в некоторых регионах России. Заведено несколько дел в связи с необоснованным повышением стоимости топлива, сообщили в ведомстве.

В последние недели бензин на российских заправочных станциях интенсивно дорожает: в конце августа прибавка достигла 30 копеек в неделю. Это в три раза выше средних значений в нынешнем году. Так, например, розничная цена на АИ-92 в годовом сравнении выросла на 5,3 рубля за литр (+10%), АИ-95 подорожал на 5,5 рубля (+9,5%).

«Служба возбудила несколько дел по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Росстат ранее рассказал об изменении стоимости бензина в 77 регионах России. Наибольший прирост за одну неделю зафиксирован в Калужской области и Дагестане — 2,3% и 2% соответственно.

