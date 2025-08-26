«Очень быстро разгоняется». Глава Минпромторга РФ протестировал Lixiang Mega

Футуристичный электрический минивэн можно будет купить в России.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время рабочего визита на предприятие Li Auto (Li Xiang) в Пекине протестировал новый автомобиль китайской марки. Министр проехал на электрическом семиместном минивэне Lixiang Mega, следует из видео в Телеграм-канале ведомства.

«Ощущения хорошие. Супертихая, звукоизоляция хорошая. Очень быстро разгоняется», — поделился впечатлениями Алиханов, который, по собственным словам, впервые сел за руль электромобиля Li Auto и ранее водил только гибриды этой марки.

Представитель бренда на заднем пассажирском сиденье рассказал, что запаса хода Lixiang Mega в зависимости от манеры вождения хватает от 500 до 700 км. Согласно заводским данным, с 0 до 100 км/ч 5,3-метровый минивэн разгоняется всего за 5,5 секунды и развивает максимальную скорость 180 км/ч.

В конце мая 2025 года Li Auto (Li Xiang) объявил об официальном выходе на российский рынок. В модельном ряду марки в нашей стране будет присутствовать минивэн Mega. Но как скоро эта модель появится в продаже, пока неизвестно. Первыми на российский рынок до конца текущего года должны выйти кроссоверы L6, L7 и L9.

