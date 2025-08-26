Серийный выпуск Lada Iskra в Санкт-Петербурге всё ближе. Новые подробности о проекте

На предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» практически всё готово к производству новой модели Lada.

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ и бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге приступили к завершающей стадии подготовки серийного производства Lada Iskra. Об этом говорится в сообщении тольяттинского концерна, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» во вторник, 26 августа.

С момента подписания соглашения о выпуске «Искры», которое состоялось в середине июня на ПМЭФ-2025, компании вместе провели необходимые работы по перенастройке существующего и установке нового оборудования, обучение персонала, отладке логистических цепочек и так далее.

«В течение лета из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества. Сборочный комплект включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. Всего в комплекте около 1000 сборочных единиц», — поделились подробностями на АвтоВАЗе.

Уже в начале сентября «Автозавод Санкт-Петербург» получит из Тольятти первые сборочные комплекты для серийного производства Lada Iskra, причём во всех кузовах и модификациях. Выпускаться новая модель, напомним, будет в виде седана, универсала и кросс-универсала — в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической коробкой передач.

Всего до конца текущего года завод в Северной столице может выпустить до 4000 экземпляров Lada Iskra.

