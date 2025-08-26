Стала известна стоимость Lada Granta на пропане

Как скоро новая версия бестселлера тольяттинского концерна появится в продаже, ещё не объявлено.

© «АТС Авто»

Самый популярный автомобиль АвтоВАЗа, Lada Granta, обзаведётся второй газобаллонной модификацией. Метановая «Гранта» появилась ещё в 2013 году, а в скором времени в продаже появится и пропановая версия. Предсерийный образец уже представлен.

© «АТС Авто»

Снимками пропановой Lada Granta поделилась тольяттинская компания «АТС Авто», специализирующаяся на переоборудовании автомобилей на газ. Машина оснащена 45-литровым газовым баллоном и сейчас проходит финальные дорожные испытания, проезжая в день по несколько сотен километров.

© «АТС Авто»

Планируемый объём производства Lada Granta на пропане — 100-200 тысяч штук в месяц. Целевой аудиторией автомобилей на газе как правило являются службы доставки и таксопарки, для которых особо важен экономичный расход горючего.

По словам представителей «АТС Авто», пропановая «Гранта» будет стоить на 50 тысяч рублей дороже бензиновой. Ценник на обычную топливную модель начинается от 749 900 рублей. То есть стоимость составит около 799 900 рублей.

АвтоВАЗ выпустит экономичную и экологичную версию Lada Iskra