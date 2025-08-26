Россияне стали чаще брать автокредиты. Список регионов-лидеров в июле 2025 года

В некоторых регионах России количество выданных автокредитов за один месяц выросло почти на 20%.

Июль стал рекордным месяцем в 2025 году не только по продажам новых и подержанных автомобилей в России. За один месяц объём выданных автокредитов увеличился на 10,5% — с 88,9 до 98,3 тысяч, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Впервые с ноября прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобиля в нашей стране превысило отметку в 90 тысяч. Предыдущие восемь месяцев рекордным оставался показатель в 89,7 тысяч кредитов, установленный в декабре.

Объем выданных автокредитов в денежном эквиваленте увеличился в сравнении с июнем на 16% — с 116,8 до 135,5 млрд. рублей.

Наибольшее число автокредитов в России во втором месяце лета было выдано в Московской области, Москве, Республике Татарстан Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. При этом наиболее серьезная динамика зафиксирована в Рязанской (+18,8%), Иркутской (+18,6%) и Тульской (+18,0%) областях, которые по количеству автозаёмов заняли только 29-е, 30-е и 23-е места.

Топ-10 регионов России по выдаче автокредитов в июле 2025 года

Московская область — 6,36 тыс. выданных автокредитов (+11%); Москва — 6,22 тыс. (+10,3%); Республика Татарстан — 5,06 тыс. (+14,7%); Санкт-Петербург — 4,68 тыс. (+15,6%); Краснодарский край — 4,25 тыс. (+6%); Республика Башкортостан — 3,79 тыс. (+12,1%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 3,31 (+10,7%); Самарская область — 3,11 тыс. (+6,5%); Свердловская область — 3,05 тыс. (+10,9%); Челябинская область — 2,82 тыс. (13,7%).

Как отметили в НБКИ, положительная динамика в сфере автокредитования связана, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

