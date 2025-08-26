Sollers нашёл способ избежать перехода на четырёхдневку
Один из крупнейших отечественных автопроизводителей не последует примеру ГАЗа и КамАЗа.
Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» не собирается переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом рассказала заместитель гендиректора фирмы Зоя Каика.
На фоне сокращения отечественного авторынка на 25% в первом полугодии и, следовательно, снижения загрузки практически все крупнейшие автопроизводители России перевели своих сотрудников на сокращённый режим работы. Это сделали КамАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ. Подумывают над подобным вариантом и на АвтоВАЗе.
Однако в «Соллерсе» необходимости в переходе на четырёхдневку не видят. Ради сохранения текущего графика работы компания скорректировала производственный план.
«Мы уже были в двух корпоративных отпусках и, исходя из этого, пересчитали производственные программы так, чтобы остаться на пятидневке. Нам это экономически выгоднее», — объяснила заместитель гендиректора в беседе с «Коммерсантом».
На сегодняшний день в портфеле «Соллерса» значится десяток предприятий, которые выпускают как автомобили самых разных категорий, так и отдельные компоненты.
Сколько предприятий в активе «Соллерс»?
- Ульяновский автозавод (УАЗ): автозавод с 80-летней историей, выпускающий полноприводные автомобили УАЗ и пикапы Sollers;
- «Соллерс-Елабуга»: завод выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant;
- «Соллерс Карго»: предприятие по производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo, расположено на территории УАЗа;
- «Автомобильные индустриальные технологии»: завод во Владивостоке, выпускающий автобусы под брендом Sollers;
- «Соллерс Комтранс»: предприятие на УАЗе, выпускающее среднетоннажные грузовики Sollers TR массой от 3,5 до 18 тонн;
- Заволжский моторный завод (ЗМЗ): специализируется на производстве бензиновых двигателей для автомобилей SUV и LCV, а также автокомпонентов;
- «Соллерс Производство трансмиссий»: предприятие по производству механических коробок передач на площадке ЗМЗ;
- «Компоненты Системы Безопасности»: завод в Ульяновске, специализирующийся на выпуске компонентов систем пассивной безопасности.
Кроме того, в активы «Соллерс» входят несколько литейных предприятий, как «УАЗ-автокомпонент», литейный завод «Росалит» и Научно-исследовательский центр «Кузнечные технологии». Данных по численности сотрудников всех этих предприятий в открытом доступе нет.
