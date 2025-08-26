Sollers нашёл способ избежать перехода на четырёхдневку

Один из крупнейших отечественных автопроизводителей не последует примеру ГАЗа и КамАЗа.

© Виталий Невар/РИА Новости

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» не собирается переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом рассказала заместитель гендиректора фирмы Зоя Каика.

На фоне сокращения отечественного авторынка на 25% в первом полугодии и, следовательно, снижения загрузки практически все крупнейшие автопроизводители России перевели своих сотрудников на сокращённый режим работы. Это сделали КамАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ. Подумывают над подобным вариантом и на АвтоВАЗе.

Однако в «Соллерсе» необходимости в переходе на четырёхдневку не видят. Ради сохранения текущего графика работы компания скорректировала производственный план.

«Мы уже были в двух корпоративных отпусках и, исходя из этого, пересчитали производственные программы так, чтобы остаться на пятидневке. Нам это экономически выгоднее», — объяснила заместитель гендиректора в беседе с «Коммерсантом».

На сегодняшний день в портфеле «Соллерса» значится десяток предприятий, которые выпускают как автомобили самых разных категорий, так и отдельные компоненты.

Сколько предприятий в активе «Соллерс»?

Ульяновский автозавод (УАЗ): автозавод с 80-летней историей, выпускающий полноприводные автомобили УАЗ и пикапы Sollers;

автозавод с 80-летней историей, выпускающий полноприводные автомобили УАЗ и пикапы Sollers; «Соллерс-Елабуга»: завод выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant;

завод выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant; «Соллерс Карго»: предприятие по производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo, расположено на территории УАЗа;

предприятие по производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo, расположено на территории УАЗа; «Автомобильные индустриальные технологии»: завод во Владивостоке, выпускающий автобусы под брендом Sollers;

завод во Владивостоке, выпускающий автобусы под брендом Sollers; «Соллерс Комтранс»: предприятие на УАЗе, выпускающее среднетоннажные грузовики Sollers TR массой от 3,5 до 18 тонн;

предприятие на УАЗе, выпускающее среднетоннажные грузовики Sollers TR массой от 3,5 до 18 тонн; Заволжский моторный завод (ЗМЗ): специализируется на производстве бензиновых двигателей для автомобилей SUV и LCV, а также автокомпонентов;

специализируется на производстве бензиновых двигателей для автомобилей SUV и LCV, а также автокомпонентов; «Соллерс Производство трансмиссий»: предприятие по производству механических коробок передач на площадке ЗМЗ;

предприятие по производству механических коробок передач на площадке ЗМЗ; «Компоненты Системы Безопасности»: завод в Ульяновске, специализирующийся на выпуске компонентов систем пассивной безопасности.

Кроме того, в активы «Соллерс» входят несколько литейных предприятий, как «УАЗ-автокомпонент», литейный завод «Росалит» и Научно-исследовательский центр «Кузнечные технологии». Данных по численности сотрудников всех этих предприятий в открытом доступе нет.

