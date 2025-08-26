Cadillac назвал имена гонщиков на свой первый год в Формуле-1

Американский автобренд дебютирует в чемпионате мира Ф-1 в 2026 году.

© Formula 1 via Getty Images

В следующем году в Формуле-1 впервые с 2015 года будет 11 команд. К десяти действующим участникам присоединится новый заводской проект Cadillac, который во вторник, 26 августа, объявил состав пилотов на свой первый сезон.

«Зелёный свет» от Международной автомобильной федерации (FIA) и коммерческих боссов Ф-1, компании Liberty Media, команда Cadillac Formula 1 Team получила ещё в марте нынешнего года. Однако до сих пор сохранялась интрига вокруг того, кто будет защищать цвета новой команды.

Теперь официально объявлено, что выступать за Cadillac в 2026 году будут финский гонщик Валттери Боттас и мексиканец Серхио Перес, которые и считались главными кандидатами. В построенном с нуля американском коллективе никогда не скрывали, что нуждаются в опытных гонщиках. А Боттас и Перес в свои лучшие годы Ф-1 выступали за топ-команды Mercedes и Red Bull Racing соответственно, были вице-чемпионами и выиграли на двоих два десятка поулов и гонок.

© Global Look Press

В нынешнем сезоне оба пилота оказались вне гоночной трассы. Перес после увольнения из Red Bull временно покинул паддок Больших Призов, а Боттас перешёл из основного состава Sauber в резервный пул Mercedes, где подстраховывает четырёхкратного победителя Гран При Джорджа Рассела и новичка Андреа Кими Антонелли.

Свой дебютный Гран При команда Cadillac, которая будет выступать с клиентскими моторами Ferrari, проведёт 8 марта 2026 года, когда в австралийском Мельбурне стартует 77-й в истории сезон Формулы-1. Первые предсезонные тесты запланированы на январь.

5 фильмов о Формуле 1, которые должен посмотреть каждый