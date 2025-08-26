Tenet T4 появился в продаже: что нужно знать о втором кроссовере российского бренда?

Стоимость, комплектации и технические характеристики компактного кроссовера сборки Калужского автозавода.

© Tenet

Вторая модель новой российской марки Tenet во вторник, 26 августа, поступила в продажу. Объявлены комплектации и стоимость переднеприводного паркетника с индексом T4.

Новинка отечественного рынка относится к категории компактных кроссоверов. Длина кузова равна 4320 мм, ширина — 1831 мм, а высота — 1652 мм. При этом колёсная база составляет солидные по меркам компакт-класса 2610 мм, поэтому салон на пять посадочных мест получился достаточно просторным.

Оснащён Tenet T4 бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 147 л.с. в связке 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — только передний. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 10 секунд. Расход топлива в загородном режиме составляет всего 6,1 литров на 100 км.

© Tenet

Кроссовер Tenet T4 предлагается в двух комплектациях:

Active: «в базе» имеется сдвоенная панель экранов диагональю по 10,25 дюймов каждый и разрешением 1920*720, четыре музыкальных динамика, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, кондиционер, поддержка Apple CarPlay/Android Auto, голосовое управление, «зимний» пакет, фирменная телематическая система для удалённого контроля и взаимодействия с автомобилем, круиз-контроль, датчик света, четыре подушки безопасности и многое другое.

Prime: в расширенную комплектацию включены электропривод складывания зеркал, передние датчики парковки, система обзора на 360°, обогрев сидений второго ряда, электрические регулировки водительского сиденья, двухзонный климат-контроль, шесть музыкальных динамиков.

Стоимость штатной комплектации Tenet T4 составляет 2 220 000 рублей. Максимальный вариант оснащения обойдётся на 130 тысяч рублей дороже — 2 350 000 рублей.

Производство нового кроссовера Tenet T4 организовано на заводе «АГР Холдинг» в Калуге и осуществляется по полному циклу. Это вторая модель нового российского бренда, вставшая на конвейер после Tenet T7. Завод способен выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.

Несмотря на то, что запуск Tenet состоялся совсем недавно, в феврале этого года, дилерская сеть бренда насчитывает уже 210 автосалонов в 95 крупнейших городах страны.

