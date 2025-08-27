Названы регионы России с самыми аварийными водителями

Страховщики подсчитали количество выплат по ОСАГО в каждом регионе России.

Республика Ингушетия, Дагестан и Приморский край возглавили антирейтинг регионов России с максимальным количеством выплат по полису обязательного автострахования ОСАГО. Соответствующий список с 1 июля 2024 года по 1 июня 2025-го представил Российский союз автостраховщиков (РСА).

При составлении антирейтинга эксперты подсчитали в каждом регионе количество страховых договоров, по которым осуществлена компенсация на ремонт автомобиля и расходов на лечение водителя или пассажиров. Чем больше выплат по «автогражданке», тем больше проблем с безопасностью дорожного движения и выше риск мошенничества с ОСАГО в регионе.

9,4% от всех страховых случаев по России пришлись на Ингушетию. Дагестан занял вторую строчку с долей 6,6%, Приморье замыкает топ-3 с 6,5%. В первую десятку антирейтинга попала Москва с 5,1% всех выплат по ОСАГО в стране — это восьмое место в антирейтинге РСА.

Антирейтинг регионов по частоте страховых случаев с июля 2024 года по июнь 2025-го

Республика Ингушетия — 9,4%; Республика Дагестан — 6,6%; Приморский край — 6,5% Новосибирская область — 6,3%; Республика Саха, Хабаровский край — 5,9%; Калининградская область — 5,5%; Республика Татарстан — 5,1%; Москва — 5,1%; Республика Бурятия — 5,1%; Ярославская область — 5%.

Средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России за указанный период составила 4,6%. Точно такой же показатель был и с июля 2023-го по июнь 2024-го.

