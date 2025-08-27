Китайский гиперкар установил мировой рекорд скорости. В эту машину не верили в Европе

BYD ответил европейским конкурентам на трассе и забрал у них рекорд.

© Yangwang

Китайский гиперкар Yangwang U9 Track Edition стал обладателем мирового рекорда максимальной скорости среди серийных автомобилей. Предыдущее достижение «электричка» превзошла почти на 50 км/ч, следует из сообщения концерна BYD, которому принадлежит бренд.

Во время заезда на испытательном полигоне ATP в немецком Папенбурге U9 Track Edition разогнался до невероятных 472,41 км/ч. Для сравнения, даже бензиновый Bugatti Chiron Super Sport способен развить скорость не намного больше — 490,484 км/ч.

U9 Track Edition — это, как следует из названия, трековая модификация дорожного гиперкара U9, которому до сих пор принадлежал рекорд максимальной скорости среди китайских автомобилей. Автомобиль получил ряд аэродинамических улучшений, таких как карбоновый передний сплиттер и огромное заднее крыло, для увеличения прижимной силы. Однако самое интересное обновление — под капотом.

Оборудован трековый гиперкар четырёхмоторной электрической силовой установкой мощностью 2958 л.с. Да, это тот самый агрегат, в технических характеристиках которого недавно усомнились европейские конкуренты Yangwang из Bugatti-Rimac. Одним из аргументов французско-чешской компании было отсутствие подходящих шин для передачи такой гигантской мощности на дорогу.

К слову о покрышках. U9 Track Edition получил полуслики с уникальным составом резины и рисунком протектора под экстремально высокую мощность. А конструкция обода сделана таким образом, чтобы шина не проскальзывала на диске при резком ускорении или торможении.

Так что в Yangwang не только установили мировой рекорд скорости, но и на деле продемонстрировали, что мощности электромобилей нет предела. Интересно, что теперь скажут в Bugatti-Rimac, тем более, что именно их гиперкару Rimac Nevera принадлежало предыдущее достижение 431,45 км/ч.

