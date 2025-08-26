В России подорожает ОСАГО: кого это коснется?

Стоимость «автогражданки» будет рассчитываться по новой формуле.

© Kichigin/Shutterstock

Полис ОСАГО в скором времени подорожает, причём в отдельных регионах в два раза. Регулятор, Центробанк РФ, намерен изменить порядок расчёта стоимости договора обязательного автострахования. О том, что это значит, рассказали страховщики и эксперты рынка.

Стоимость «автогражданки» рассчитывается на основе базовой ставки, которая умножается на территориальный коэффициент (КТ). Этот коэффициент зависит от количества безубыточных и аварийных автовладельцев в регионе. Для точного расчёта страховых выплат данный показатель регулярно корректируется. И накануне, 25 августа, был опубликован проект указания ЦБ, в котором предлагается скорректировать базовые ставки и территориальные коэффициенты.

«Корректировка базовых ставок и территориальных коэффициентов – не новшество, Банк России периодически корректирует значения указанных величин, регулятор наделён правом устанавливать экономически обоснованные страховые тарифы, анализируя статистику по ОСАГО», — прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в разговоре с пресс-службой организации.

Главное нововведение в проекте Центробанка — так называемый поправочный множитель, который будет зависеть от уровня мошеннических действий в сфере автострахования в каждом отдельном регионе. Другими словами, будет учитываться количество поддельных или оформленных на других лиц полисов ОСАГО, которые в случае ДТП не обеспечивают страховое покрытие.

Наибольшие изменения, согласно опубликованному документу, ждут Республику Ингушетию и Новосибирскую область, регионы с наибольшим числом страховых мошенничеств. Территориальный коэффициент в этих субъектах при подсчете по новой формуле будет повышен в два раза, а значит, вдвое подорожает и «автогражданка».

«При этом в Новосибирской области средняя цена полиса ОСАГО на 25% выше среднероссийского показателя, и составляет 8459 рублей, в Республике Ингушетия — 6864 рублей, что на 1,4% выше, чем в среднем по России», — отметили пресс-служба финансового маркетплейса Финуслуги в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

ОСАГО подорожает в общей сложности в 14 регионах, снижение планируется в 12. При этом отмечается, что во многих регионах поправочный множитель составит единицу или меньше и, следовательно, на стоимость ОСАГО не повлияет.

Как сэкономить на ОСАГО

РСА: безаварийная езда позволит автовладельцу существенно сэкономить деньги

Страховщики напомнили, что также при подсчёте стоимости полиса ОСАГО учитывается коэффициент бонус-малус (КБМ), который присуждается индивидуально каждому автовладельцу в интервале от 0,46 до 3,92 в зависимости от его степени аварийности. Чем реже водитель попадает в аварии, тем меньше этот показатель и, значит, ниже цена «автогражданки». По данным РСА, сейчас в половине регионов России доля водителей с минимальным значением КБМ выше, чем в среднем по стране.

