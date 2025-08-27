Утильсбор не помеха: в России установлен рекорд по ввозу иномарок

В июле был поставлен абсолютный рекорд по импорту автомобилей через таможню во Владивостоке.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Месяц июль стал богатым на достижения и рекорды для отечественного авторынка: самые высокие с начала 2025 года продажи новых и подержанных машин, лидерство двух российских марок в сегменте электромобилей, рекордный импорт южнокорейских авто. Таможенники из Владивостока рассказали про ещё одну важную отметку.

Несмотря на два повышения утилизационного сбора за последний год, 1 октября 2024-го и 1 января 2025-го, ввоз автомобилей через таможню Владивостока вырос как в годовом сравнении, так и в месячном срезе. Хотя ожидалось, что новые ставки утильсбора ударят по импорту, так как растаможка подорожала.

С января по июль текущего года через Владивосток было ввезено 172 тысячи автомобилей, причём для личного пользования. Это на 16% выше аналогичного периода в 2024-м. Июль и вовсе стал рекордным.

«В июле таможенники оформили 33 101 автомобиль для личного пользования, что почти в полтора раза больше прошлогоднего рекорда в июле 26 050 автомобилей», — рассказали в Дальневосточном таможенном управлении.

В основном через таможню во Владивостоке везут «японцев» Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Suzuki и «корейцев» Hyundai и Kia. При этом китайских автомобилей в объёме импорта — единицы, хотя точная цифра не называется.

