АвтоВАЗ переименует автомобили Lada. Но есть нюанс

Российский автогигант АвтоВАЗ готовится к запуску масштабного проекта за границей. Уже в 2026 году компания планирует организовать сборку машин в Киргизии, сообщают «Ведомости».

Производство будет налажено при поддержке киргизского инвестиционного фонда Central Asia Capital. Общий объём вложений составит $30 млн (2,4 млрд рублей). Проект рассчитан как минимум на 10 лет с перспективой перехода от сборки поставляемых из России машинокомплектов к мелкоузловому производству.

На конвейер в Киргизии встанут практически все массовые модели тольяттинского концерна — Granta, Vesta, Largus, Niva. Причём, что самое интересное, выпускаться эти автомобили будут не под брендом Lada. Киргизская линейка получит название Muras, что с местного переводится как «наследие».

В истории АвтоВАЗа были случаи с переименованием отдельных моделей за рубежом, как Lada 119 вместо «Калины» в Финляндии, Lada Diva (Lada Samara) в Бельгии или Lada Niva под названием Niva Trek в Канаде. Но торговая марка Lada сменит название впервые.

