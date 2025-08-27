Продукцию Bosch будут продавать в России под брендом Cordiant

Один из главных компонентов двигателя будет называться так же, как и шины.

Бывший завод немецкой компании Bosch в Энгельсе наладит выпуск автомобильных свечей зажигания под маркой, более известной автолюбителям по производству шин. Компоненты, предназначенные для воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, будут называться Cordiant.

Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» в среду, 27 августа, ребрендированы будут свечи зажигания, которые ранее завод выпускал под названием Bosch. Почему именно Cordiant?

После ухода Bosch из России в 2022 году предприятие в Саратовской области было продано холдингу «Кордиант» и переименовано в «Энгельс Свечи зажигания».

«В числе наших задач – не только лидерство на шинном рынке, но и усиление позиций на рынке автокомпонентов», — прокомментировал директор «Кордианта» Вадим Володин.

Производственные мощности бывшего завода Bosch, построенного в 2014 году, позволяют выпускать до 100 млн свечей зажигания в год.

В список активов холдинга «Кордиант» входят четыре завода по производству покрышек – в Ярославле, Омске, Калуге, Ульяновске, а также собственный R&D центр в Москве. Кроме того, у компании есть заводы по выпуску компонентов из пластмассы в Дзержинске, трубок для систем кондиционирования и тормозных систем в Калуге и несколько других площадок.

