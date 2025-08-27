Volkswagen представил свою последнюю модель с ДВС

Новый T-Roc – последняя модель с обычным ДВС. Дальше – только гибриды и электромобили.

Немецкий концерн Volkswagen рассекретил новый компактный кроссовер T-Roc. Это будет последняя в истории компании машина с топливным двигателем — без электрического довеска в виде электромотора и батареи.

VW T-Roc второго поколения на старте продаж будет доступен в двух моторных вариантах: с 1,5-литровой «турбочетвёркой» на 114 л.с. или 148 л.с. в связке с 48-вольтовым гибридом, не подключенным к колёсам. В дальнейшем в линейке появится версия с турбированным двигателем 2,0 и полноценным электрическим мотором или, опять же, «мягким» гибридом, помогающим ДВС на разгоне. Коробка передач во всех модификациях одна — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Новый кроссовер унаследовал купеобразный силуэт от своего предшественника Mk1 T-Roc, но при этом отличается габаритами. Паркетник стал длиннее на 120 мм — 4373 мм, колёсная база увеличилась на 28 мм и равна 2631 мм. Теперь по размерам T-Roc вполне сопоставим со своими конкурентами по рынку Toyota C-HR и Mazda CX-30.

Отличается Mk2 T-Roc от первой модели и внешне. Кроссовер получил 20-дюймовые легкосплавные диски, радиаторную решётку со светодиодной полосой во всю ширину передка и значком VW с подсветкой. Воздухозаборники на бампере и задний диффузор подчеркивают спортивный характер модели.

Дебют Volkswagen T-Roc первого поколения состоялся в 2017 году. За эти восемь лет на рынке компактный кроссовер на базе Golf разошёлся по всему миру тиражом около 2 млн штук и в Европе стал одним из бестселлеров.

