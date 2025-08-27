«Атом» получит отдельную версию для каршеринга

Отечественный электрокар появится в каршеринговых автопарках.

© Алексей Никольский/РИА Новости

Российский электрокар «Атом» будет выпускаться в отдельной версии для каршеринга. Об этом сообщили разработчики инновационной машины в своём официальном Телеграм-канале.

Стартап АО «Кама», который занимается разработкой «электрички», пока представил только небольшой видеоролик с «Атомом» для сервисов краткосрочной и долгосрочной аренды. Подробностей об отличиях каршеринг-версии от обычной модели пока нет, но в компании заявляют, что даже в базовом оснащении автомобиль подойдёт для каршеринговых автопарков.

«Атом» — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки», — объяснил накануне директор по маркетингу и связям с общественностью в «Атоме» Никита Березовский в беседе с РИА «Новости».

По мнению компании, пользователям каршеринга понравятся такие функции «Атома», как единый цифровой профиль с настройками положения руля, сидений, выбором музыки под каждого отдельного водителя, которые можно перенести из одной машины в другую. Операторы каршеринга в свою очередь смогут без проблем подключить свои системы к платформе управления за счёт наличия в машине единого API-шлюза.

Серийный выпуск «Атома» начнётся до конца 2025 года. Ранее в АО «Кама» рассказали, что стоимость электромобиля составит от 3 до 4 млн рублей.

