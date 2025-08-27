В России подсчитали все легковые автомобили на дорогах

Стало известно, сколько всего легковушек в нашей стране.

© railway fx/Shutterstock

Количество легковых автомобилей на российских дорогах растёт с каждым годом. За последние 10 лет автопарк страны увеличился на 20%, следует из данных, опубликованных РИА «Новости».

Если в 2015 году на учёте в ГАИ стояло 44,2 млн легковушек, то сегодня — 52,9 млн, то есть на 8,7 млн единиц больше. Причём 49,5 млн из них находятся в собственности граждан, остальные являются частью автопарков каршеринговых компаний, такси и служб доставки.

Таким образом, нынешняя численность автомобилей в России – рекордная в истории нашей страны. Для сравнения, 20 лет назад, по официальным данным ГАИ, по российским дорогам ездило всего 24,2 млн машин. Если заглянуть ещё на 10 лет назад, то в 1995 году насчитывалось 14 млн легковушек. Для сравнения, сейчас только в Москве числится около 9 млн машин.

