В Москве замечены новые посты ДПС. Они совсем не похожи на легендарные «стаканы»

На столичных улицах появились чёрно-серые постовые кабины нового образца.

На московских улицах появились новые постовые кабины для сотрудников ГАИ. Фотографиями сооружений поделилось агентство «Москва».

Новые кабины, в которых патрулирующие перекрёстки сотрудники Госавтоинспекции могут укрыться от ветра, дождя и снега, получили современный дизайн. Они имеют стильную чёрно-серую цветовую гамму и тонированные стёкла, а по стилистике сильно отличаются от «стаканов» – так в народе называли постовые кабины в СССР и затем в России за их цилиндрическую форму. Кабина нового поколения сделана в форме эллипса.

Судя по опубликованным изображениям изнутри, кабина не только просторная, но и весьма серьёзно оборудована. Установлен кондиционер для дежурства летом и обогреватель – на зиму, имеется четыре розетки. На месте и профессиональное оборудование регулировщика — пульт управления светофорами.

Одно из сооружений нового образца установлено на углу Садового кольца и Мясницкой улицы, другое — на площади Тверская Застава. В дальнейшем эти кабины ДПС появятся и в других районах столицы.

