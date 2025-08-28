На 355 тысячах автомобилях Ford на ходу может погаснуть «приборка»

Концерн из США проводит новую сервисную кампанию.

© Ford

Американский концерн Ford в середине августа преодолел рекордную отметку в 100 отзывов с начала года и продолжает обновлять своё антидостижение. Объявлена новая ремонтная кампания, под которую попали свыше 300 тысяч машин, сообщает Reuters.

Причина столь масштабного отзыва — неисправная панель приборов. С экрана могут пропасть спидометр, значки, предупреждающие о неисправности авто, что угрожает безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

В общей сложности отзыву подлежат 355 тысяч машин Ford образца 2025-2026 года. Это пикапы F-150, F-250, F-350, F-450 и F-550. Неполадки с щитком приборов на данных автомобилях будут устранены посредством обновления программного обеспечения «приборки» — удаленно или в сервисном центре.

