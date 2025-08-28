Названы зарплаты глав автоконцернов в США. Босс Tesla Илон Маск в рейтинг не попал

Стало известно, кто из топ-менеджеров американских автокомпаний заработал больше всех за прошлый год.

© Ethan Miller/Getty Images

Генеральный директор General Motors Мэтти Барра признана самым высокооплачиваемым топ-менеджером в автоиндустрии в США. Такое вывод следует из исследования, проведенного компаниями американским изданием Automotive News и консалтинговой компанией Equilar.

За прошлый год руководитель GM заработала $29,8 млн (2,3 млрд рублей). Следом с небольшим отставанием идёт глава Ford Джим Фарли с доходом $27,6 млн (2,2 млрд рублей). Замыкает тройку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в американской автомобильной промышленности основатель и гендиректор Rivian Роберт Скариндж, заработавший $13,9 млн (1,1 млрд рублей).

С другой стороны, как говорится, всё познаётся в сравнении. Заработок менеджеров автоконцернов несопоставим с зарплатами в других сферах бизнеса в США. Обладателем рекордного дохода за прошлый год стал генеральный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг — $197,6 млн (15,8 млрд рублей).

Почему в список самых богатых топ-менеджеров не попал Илон Маск?

В рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров США нет Илона Маска. Основатель и босс Tesla не получает зарплату как таковую — это, скорее, вознаграждение, размер которого зависит от стоимости акций и прибыли компании. И в связи с судебным разбирательством по поводу ценных бумаг в начале текущего года он не заработал ровным счётом ничего за 2024-й. В августе Маск, правда, получил компенсацию в виде пакета акций Tesla на $29 млрд (2,3 трлн рублей).

