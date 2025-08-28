Volvo представила возрожденный XC70. В 2000-х это был дизельный универсал

Теперь Volvo XC70 — гибридный кроссовер.

Компания Volvo спустя практически десять лет возродила модель XC70. Новинка кардинально отличается от своих предшественников, причём как по дизайну, так и по «начинке». О ключевых особенностях, комплектациях и стоимости рассказали в представительстве чешского автопроизводителя.

Если XC70 предыдущих поколений выпускался в кузове универсал и оборудовался бензиновым или дизельным мотором, то новая модель — кроссовер с гибридным двигателем, способный проехать 130 км в электрическом режиме. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем и электромотором, имеется несколько конфигураций:

1,5-литровая «турбочетвёрка» + электромотор на передней оси, 318 л.с., передний привод;

1,5-литровая «турбочетвёрка» + два электромотора (по одному на каждой оси), 462 л.с.

В первой модификации установлена тяговая батарея ёмкостью 21,2 кВт·ч, во второй — 39,6 кВт·ч. Дальность хода на одной только электротяге составляет 130 и 190 км соответственно. В смешанном режиме Volvo XC70 проезжает до 1200 км, зарядка батареи с нуля до 80% занимает всего 23 минуты.

Внешне новый Volvo XC70 больше похож на «китайцев», чем на своих собратьев по линейке. С другой стороны, ничего удивительного, так как шведский бренд с середины 2010-х принадлежит китайской компании Geely. В дизайне прослеживаются и черты флагманского кроссовера XC90: обтекаемый кузов с плавными линиями, узкие T-образные фары и C-образные фонари.

Стоимость Volvo XC70 в переднеприводном варианте составляет $42 045 (3,3 млн рублей). Более мощная 4WD-версия стоит $46 251 (3,7 млн рублей). По крайней мере пока кроссовер можно приобрести только в Китае. Появится ли новинка на других рынках — вопрос открытый.

Volvo XC70 выпускался с 1996 по 2016 годы в виде пятидверного универсала и сменил три поколения за два десятилетия. Продавалась эта машина и в России и в 2009 году даже удостоилась звания лучшего универсала повышенной проходимости по версии национальной премии «Автомобиль года в России».

