Объявлена стоимость внедорожника Hongqi HS7 в России

Раскрыты также подробности о комплектациях новой флагманской модели.

© Hongqi

Новый флагманский кроссовер Hongqi HS7 получит две комплектации в России и будет стоить от 4,7 млн рублей. Об этом рассказал российский офис премиального бренда в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Полноприводный 7-местный внедорожник, как стало известно ранее, оснащается 245-сильным бензиновым турбодвигателем и 48-вольтовым «мягким» гибридом, помогающим ДВС на старте и разгоне. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».

© Hongqi

Комплектаций будет две — Deluxe и Executive. Первый вариант обойдётся в 4 790 000 рублей, второй — 4 990 000 рублей.

Deluxe: в начальную комплектацию включены панорамная крыша с люком, автоматическая шторка, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 12,6-дюймовый тачскрин, премиальная аудиосистема с 10 динамиками, зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, беспроводная зарядка и четыре USB-порта, трёхзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности. Есть система кругового обзора 360° (AVM) и парктроники, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе экстренное торможение, контроль слепых зон, помощь при выезде задним ходом, контроль усталости водителя и помощь при спуске.

Executive: расширенный вариант оснащения дополнен аудиосистемой на 12 динамиков, электрорегулировкой рулевой колонки в четырёх направлениях, электрорегулировкой передних сидений и функцией памяти и выдвижными столиками на заднем ряду. Имеются проекционный дисплей на лобовое стекло (W-HUD) и система автоматической парковки (APA), функция бесконтактного открывания двери «Hands-free». Комплекс систем безопасности усилен такими устройствами, как система предупреждения о наезде сзади (RCW) и функция контроля безопасного открытия двери (DOW).

Цветовое оформление кузова может быть как однотонным, так и двухцветным: белый, серый, насыщенный коричневый, и глубокий темный. Эти оттенки можно сочетать с контрастной крышей чёрного.

Интерьер представлен в четырех цветовых решениях: графитовый черный, черный с пурпурно-песочным, черный с темно-коричневым и черный с отделкой цвета слоновой кости.

© Hongqi

HS7 будет пятой моделью в российскому модельном ряду Hongqi после кроссоверов HS3, H5, E-HS9 и седанов HS5 и H9. Сроки старта продаж новинки будут анонсированы отдельно.

Конкурент BMW X5: раскрыты подробности о кроссовере Hongqi HS7 для России