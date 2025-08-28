Стали известны новые подробности о масштабном проекте АвтоВАЗа в Киргизии

Купить ребрендированные машины Lada можно будет и за пределами Киргизии.

Российский концерн АвтоВАЗ планирует выпускать свыше 7000 автомобилей в год на новой площадке в Киргизии. Около половины из них будут поставляться в страны Центральной Азии и Балкан. Об этом рассказали в пресс-службе инвестфонда Central Asia Capital, который выступит партнёром компании.

Как сообщил «Рамблер/авто» накануне, запуск производства запланирован уже на 2026 год. Выпускаться автомобили АвтоВАЗа будут под брендом Muras. Причем теперь выяснилось, что в модельном ряду, помимо Granta, Vesta, Iskra, Niva, будут и автомобили нового семейства Iskra, а также коммерческий транспорт и специальные модели для медицины и социальной сферы.

Проект АвтоВАЗа и Central Asia Capital рассчитан на 10 лет и будет реализован поэтапно:

Этап 1 (2026-2030 годы): крупноузловая сборка, выпуск до 1500 автомобилей в год;

крупноузловая сборка, выпуск до 1500 автомобилей в год; Этап 2 (2031-2035 годы): среднеузловая сборка, расширение модельного ряда, выпуск до 5000 автомобилей;

среднеузловая сборка, расширение модельного ряда, выпуск до 5000 автомобилей; Этап 3 (после 2035 года): полный производственный цикл, выпуск свыше 7000 автомобилей ежегодно.

Новый сборочный завод обеспечит 12 тысяч рабочих мест, а вклад предприятия в ВВП Киргизии к 2035 году составит 1%. Около 3000 ежегодно выпускаемых автомобилей с 2031 года будут идти на экспорт в Казахстан, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Болгарию и Румынию.

