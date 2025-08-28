В России анонсировали выход нового кроссовера Exeed Exlantix E02

Гибридный полноприводный кроссовер будет официально продаваться в России.

© Exeed

Премиальный суббренд Exeed Exlantix, принадлежащий Chery Automobile, объявил о выходе новой, третьей по счёту модели на российский рынок. Новинка займёт место флагмана в отечественной линейке.

Как рассказал российский офис Exeed Exlantix в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто», модельную гамму пополнит кроссовер Exeed Exlantix E02. Это полноразмерный автомобиль с габаритами 5171 x 1986 x 1801 мм и колёсной базой 3100 мм.

Оснащается кроссовер полуэлектрической силовой установкой, работающей по последовательной схеме. 1,5-литровый турбодвигатель не подключен к колёсам и выступает только как генератор для тяговой батареи, а в движение машину приводят два электродвигателя. За передачу мощности на колёса отвечает интеллектуальный полный привод.

В оснащение кроссовера включены 30-дюймовый центральный экран мультимедийной системы с разрешением 6K, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, аудиосистема с 23 динамиками. Для пассажиров на заднем ряду предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран развлекательной системы. Имеется также проекционный дисплей (HUD) и даже холодильник, встроенный в центральную консоль. Что касается безопасности, то салон оборудован 11 подушками безопасности.

Точные сроки выхода в продажу и комплектации Exeed Exlantix E02 в России будут объявлены отдельно. Пока известно только то, что премьера гибридного кроссовера состоится в 2026 году.

Бренд Exlantix дебютировал на российском рынке этим летом с двумя гибридными моделями — седаном ES и кроссовером ET. Стоимость этих автомобилей составляет 5 990 000 и 6 600 000 рублей.

